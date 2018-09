Una polémica petición al Gobierno argentino hizo hace unos días el ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, quien le exigió a la autoridad que se le permita ver los partidos de fútbol del país vecino desde la cárcel de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva hace casi un año en el marco de una investigación por corrupción.

En una carta fechada el 18 de setiembre pero publicada el viernes a través de redes sociales, De Vido -uno de los hombres clave durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández- le remarca al ministro de Justicia Germán Garavano "nuestra igualdad ante la ley con el resto de nuestros conciudadanos de poder ver la Selección Argentina de Fútbol, como asimismo el campeonato de Primera División, actualmente o comúnmente denominado Superliga y obviamente otros deportes, fundamentalmente la de aquellos equipos que vistan la celeste y blanca".

En este sentido, agrega que "creo que el hecho de estar hoy 330 días detenido por usted y el presidente Macri (...) no han afectado mis derechos que como ciudadano argentino tuve alguna vez".

"Lo concreto es que aquí en la cárcel todos los internos estamos impedidos de ver no solo a nuestros equipos preferidos en el principal campeonato de la AFA sino a nuestra selección en cualquiera de sus versiones deportivas, todo esto desde la supresión del programa Fútbol para Todos", sostiene.

Es por eso que el ex ministro le solicita a Garavano "que cese inmediatamente esta nueva discriminación, injusta, inhumana y arbitraria, que constituye para todos los presos y presas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) un claro y duro castigo expresamente prohibido en la Constitución Nacional".

La publicación de la carta se da justo antes de que este domingo se lleve a cabo una nueva edición del "Superclásico" argentino entre River Plate y Boca Juniors, club del cual De Vido es hincha.

El ex titular de Planificación recalca que "esta solicitud es a título personal, pero defiende un derecho que nos corresponde a todos los internos del SPF", así que "de no accederse a la misma, iniciaré desde lo individual pero impulsaré una demanda en forma colectiva por violación sistemática y acumulativa (cada partido que no podamos ver) a nuestros derechos básicos fundamentales contra el Ministerio de Justicia".

Además, asegura que en caso de que su petición no prospere "solicitaré salir los días que juegue la selección y mi club de preferencia y después del partido volveré al penal".

Julio De Vido se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva tras ser acusado de "administración fraudulenta" por el desvío de más de 265 millones de pesos argentinos (4.737 millones de pesos chilenos) que debían destinarse a obras de reparación de la mina de carbón de Río Turbio, en la sureña provincia de Santa Cruz.



Del mismo modo, figura en otras causas judiciales como la compra de gas licuado, la tragedia ferroviaria de Once en 2012 y los "cuadernos de las coimas", donde es sindicado como uno de los cabecillas de la trama de corrupción liderada por el ex Presidente Néstor Kirchner y que comprendía el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno de parte de empresas constructoras y del rubro energético.



Fuente: Emol,GDA