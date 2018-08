El exsecretario argentino de Obras Públicas José López (2003-2015), detenido en 2016 cuando intentaba meter 8,9 millones de dólares en un convento, aseguró ante un tribunal de Buenos Aires que ni él ni su familia se enriquecieron ilícitamente cuando él trabajaba como funcionario.



"Voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública. Ni yo ni mi esposa ni ningún miembro de la familia se enriqueció en los 12,5 años que estuve al frente de la Secretaria de Obras Públicas", afirmó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de la Capital.



Aseguró también que los hechos narrados en su declaración iban a ser "la verdad" pero que se iba a guardar algunos detalles para no poner en riesgo la seguridad de su familia y la suya propia.



López, secretario durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), fue detenido el 14 de junio de 2016 cuando intentaba ingresar en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez 8,98 millones de dólares ocultos en bolsas.



Ante el tribunal, formado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, aclaró que las explicaciones de esta declaración son las únicas que deben tener validez, ya que en los anteriores alegatos contaba con una defensa "que le fue impuesta".



Una vez comenzó a narrar los hechos, aseguró que posee "casi las mismas propiedades que en 2003", a excepción de una nueva embarcación y dos terrenos, y que desde "desde al año 2006 se buscó" imputarle por "un enriquecimiento ilícito que en realidad no existe".



"Inclusive ya fui sobreseído en un periodo", insistió.



Sobre la causa de los bolsos con dinero, aseguró que "ese dinero era de la política".



"Era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Yo mismo no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo", declaró.



Asimismo, explicó que fue "obligado" por "unas personas a realizar diligencias", entre ellas el trasladar los bolsos al convento.



Mientras introducía el dinero en el centro "esas personas" a las que no conocía, "seguramente personas de seguridad", se quedaron en un vehículo cercano, aclaró.



El ex funcionario, que está procesado en otras causas por supuesta corrupción, fue sorprendido y detenido tras la llamada de un vecino al 911 alarmado por los movimientos extraños que vio en la madrugada a las puertas del convento.



En esta causa han sido investigadas su esposa, María Amalia Díaz; la religiosa que le ayudó a meter el dinero, Celia Inés Aparicio; y los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez, Carlos Gianni y Mario Mareoni -considerados testaferros del exsecretario-.



Durante su declaración, López negó que lo fueran.



Al cargo de enriquecimiento ilícito por no poder justificar los millones de dólares en efectivo secuestrados, se le sumaron dos acusaciones más, una por el origen de los fondos usados para comprar una casa en el delta del río Tigre y otra por un apartamento en Buenos Aires.



