Argentina ofrece recompensa para quien halle el ARA San Juan

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este martes una recompensa millonaria para quien localice el submarino ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre en el Atlántico Sur.

"El jefe de Estado anunció que el gobierno recompensará con un monto millonario a quien dé con la ubicación de la nave de la Armada argentina", confirmó la presidencia en un comunicado.



"Va a ofrecer una recompensa millonaria. Pero aparte de eso no puede decir más nada, porque no tiene algo cierto para decirnos", expresó a la AFP Itatí Leguizamón, esposa del submarinista Germán Suárez.



Macri recibió en la sede del gobierno a los familiares de los 44 tripulantes que el buque llevaba a bordo cuando se perdió entre Ushuaia (extremo austral) y Mar del Plata, 400 km al sur de la capital argentina.



"El dolor que yo tengo no me lo va a quitar la palabra del señor presidente, cuando sentí un desamparo en estos 83 días. Hoy por hoy sólo quiero que cumpla", expresó a la AFP la esposa del tripulante Hernán Rodríguez, Marcela Moyano.



Los familiares exhortaron al mandatario a ampliar el área y los recursos para lograr la ubicación del navío.



Luis Tagliapietra, padre del submarinista Alejandro, detalló que pidieron a la presidencia "la contratación de empresas privadas que colaboren con la búsqueda, solicitar activamente la cooperación de los pesqueros que se han ofrecido a ayudar para buscarlo".



"Que la comunicación sea más fluida, que se averigüe la verdad, que se colabore con la justicia" fueron otros de los puntos solicitados al gobierno, según Tagliapietra.



Junto a Macri participaron del encuentro la vicepresidenta Gabriela Michetti, el ministro de Defensa Oscar Aguad, el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis y el vicealmirante José Luis Villán, a cargo del Estado Mayor de la Armada.



"Queremos saber qué pasó: si hubo corrupción en el arreglo del barco, si hubo negligencia, y si fue un accidente también queremos saberlo", aseguró Aguad, según un comunicado de la presidencia argentina.



El ministro de Defensa indicó que "además de los barcos de la Armada, continuará la asistencia por parte de una nave rusa y la posibilidad de que también se sume a la búsqueda una embarcación científica".



Además de los esfuerzos desplegados por las autoridades argentinas, varios otros países, colaboraron en la búsqueda del submarino.