Argentina: Primo de Néstor Kirchner fue detenido por fraude

Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner, se entregó este viernes a la justicia y quedó detenido en el marco de una causa en la que está procesado por presunto fraude en la concesión de obra pública durante el Gobierno de Cristina Fernández.

El acusado acudió este viernes a los tribunales federales de Buenos Aires después de que los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieran al juez Julián Ercolini que lo detuviese.



"Se ha corroborado fundadamente que el acusado, a través de distintas maniobras económicas y financieras elusivas, logró ocultar parte de su patrimonio y frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, sustrayendo del alcance de la Justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos (218.500 dólares)", reza el dictamen de los procuradores.



Ercolini está a cargo de una causa por supuestos delitos de fraude en la concesión de obra pública cometidos en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, con el fin de favorecer al empresario Lázaro Báez, en perjuicio del Estado.



Por este caso también está procesada la propia Fernández, Báez, el ex ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas en el mismo periodo, José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio de 2016 fue sorprendido "in fraganti" cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento.

La detención llega después de que, por orden de Ercolini, este miércoles la Gendarmería allanara varias de las propiedades de Carlos Kirchner e incautaran cinco vehículos y varias cajas de documentación.



Además, la semana pasada, el juez había ordenado a la Gendarmería abrir una caja de seguridad del primo del ex presidente (2003-2007), en la que hallaron 80.000 dólares, 239.000 pesos (13.000 dólares) y joyas.



El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros, la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad de Báez, en detrimento de las arcas del Estado.



Por esta investigación, Ercolini ya procesó en diciembre de 2016 a la ex mandataria y le dictó un embargo de 10.000 millones de pesos (564 millones de dólares).



Fuente: EFE