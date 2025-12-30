Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

China eleva la tensión con Taiwán con ensayo bélico: “Es uno de los conflictos latentes que más puede preocupar en el 2026″
Con el nombre de ‘Misión Justicia-2025’, el gobierno de China realizó durante dos días probablemente su ejercicio militar más grande en zonas cercanas a Taiwán, incluyendo el uso de tropas, aviones, buques de guerra, sistemas de artillería de largo alcance y fuego real.

