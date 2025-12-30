China eleva la tensión con Taiwán con ensayo bélico: “Es uno de los conflictos latentes que más puede preocupar en el 2026″

Las maniobras se concentraron en siete zonas aéreas y marítimas cercanas a la isla. Y es que China reclama el territorio de Taiwán, asegurando que forma parte de una sola China y ejerce cada vez más presión por una “reunificación nacional”.

Las fuerzas armadas de China simularon varios escenarios, como ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para ganar la “superioridad aérea regional”. Han participado destructores, fragatas, aviones de combate, bombarderos y drones.

Según un informe de la agencia EFE, los medios chinos difundieron el uso de los bombarderos H-6 equipados con misiles, de buques militares efectuando fuego de artillería y el desplazamiento de tropas.

China ha demostrado su poder militar en un nuevo ejercicio que incluyó aviones, barcos, artillería y fuego real. (Foto: AFP)

Taiwán también desplegó su fuerza militar de defensa como el Air Force Mirage 2000. (Foto: AFP)

Lin Jian, portavoz de la cancillería china, advirtió que “fuerzas externas utilizan a Taiwán para contener a China y arman a Taiwán”. Para el gigante asiático gobernado por Xi Jinping esto alienta el independentismo de Taiwán y pone en “situación de grave peligro bélico”.

Señala el analista internacional Francisco Belaúnde que no es la primera vez que China usa fuego real en sus maniobras, pero que esta vez ocurre en un contexto particular, “en reacción a que algo no les ha gustado”.

“Este es uno de los ejercicios más masivos que está haciendo China , en respuesta a la reacción de Japón y a esta venta de armas estadounidenses, que ha hecho que los chinos hayan sancionado a 20 empresas estadounidenses vendedoras de armas”, indica el analista en conversación con El Comercio.

Efectivamente, el gobierno de Donald Trump anunció un paquete de ventas para Taiwán valorado en más de 10.000 millones de dólares. Según Los Ángeles Times, son ocho acuerdos que incluyen 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, y 420 sistemas de misiles tácticos del ejército, o ATACMS, como los que se usaron en Ucrania. También se suman 60 sistemas de obuses autopropulsados, drones de 1.000 millones de dólares, misiles Javelin y TOW valorados y software militar, entre repuestos.

A esto se suma la postura de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien cree en una intervención de su país si China decide atacar a Taiwán.

La gestión de Lai Ching-te, en Taiwán, busca ampliar el presupuesto en defensa militar. (Foto: AFP)

Pero hay otro factor que, señala el analista Roberto Heimovits, es la disposición del gobierno de Lai Ching-te (William Lai) por mejorar la capacidad bélica de Taiwán “ para poder defenderse ante una eventual invasión" .

En medio de los ejercicios militares chinos, Lai ha señalado en su cuenta de Facebook que “Taiwán no solo debe cumplir con su responsabilidad de proteger su propia seguridad, sino que también asume la responsabilidad de salvaguardar la paz y la prosperidad”.

Traducido en cifras, la propuesta del mandatario es incrementar el presupuesto en defensa a 40.000 millones de dólares para el período 2026-2033.

¿Qué efecto puede tener la maniobra militar china? Señala Heimovits que estos ensayos suelen seguir dos objetivos: “número uno, asustar a Taiwán para que no declare su independencia y eventualmente acepte la soberanía china; y, número dos, tener preparada una opción militar para invadir Taiwán en un futuro”, relata a este Diario.

Hay que recordar también que Taiwán es una isla que en 1949 fue refugio del gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, durante la guerra con la fuerza comunista de Mao Tse Tung, proclamando así su independencia de China. Aunque no son muchos los países que reconocen a Taiwán, sí mantiene sólidas relaciones comerciales y es hoy uno de los mayores productores de tecnología de punta en el planeta.

Uno de los conflictos que más preocupa

A China solo lo separa 180 km de Taiwán, 180km de pura tensión entre las fuerzas militares de ambos países, y que se agudiza con los ensayos. Taiwán informó que 89 aeronaves de guerra chinas operaron en las inmediaciones de la isla, y 67 de esas aeronaves habían ingresado en la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa.

Además, también se detectaron catorce buques de guerra y otras catorce embarcaciones de la Guardia Costera china.

Además… Trump le resta importancia a China A pesar de la espectacular maniobra militar china, el presidente de Estados Unidos le restó peso y aseguró que no le preocupa. "No. Nada me preocupa. Nada en absoluto", dijo. "Llevan 20 años realizando ejercicios navales en esa zona [Formosa]. Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente, pero de hecho, los ejercicios anteriores eran de mayor envergadura que los actuales", comentó a la prensa. Sin embargo, la agencia EFE indica que, en comparación con anteriores ensayos bélicos, estos ejercicios abarcan áreas más amplias del Estrecho y de la costa oriental de Taiwán, lo que supone un "estrechamiento del cerco" en torno a la isla.

Según detallan ambos especialistas, desde hace algunos años se estima que para el 2027 China podría tener la capacidad militar para intentar invadir Taiwán, y a medida que se acerca la fecha crece también la incertidumbre.

“Yo creo que este conflicto es uno de los que más puede preocupar. No podría asegurar que sea el más inquietante de todos, pero sí que está entre los tres primeros”, apunta Roberto Heimovits. Otros conflictos latentes pueden ser entre China y Filipinas o entre India y Pakistán, dos potencias nucleares.

Sin embargo, considera difícil que China inicie una operación de invasión sin tratar de llegar antes a un acuerdo del más alto nivel con Estados Unidos, " en otras palabras, que Trump acepte abandonar Taiwán a cambio de cosas que China le podría ofrecer en otros ámbitos".

El otro aspecto pasa por sostener una guerra. Señala Belaúnde que tendría un gran costo militar y económico para China.

“Para la economía mundial seguramente sería una catástrofe, y por lo tanto también para China. Muchos especialistas militares lo dicen, China no tiene experiencia de combate desde hace muchísimo tiempo. Ha modernizado mucho sus fuerzas armadas, su marina, pero no tiene una experiencia. No se sabe tampoco cuál sería la respuesta, el comportamiento de las tropas chinas y cuál sería realmente la resistencia de Taiwán, que obviamente no se va a rendir así nomás”, explica.

Se van formando los grupos

Otra razón para creer que este conflicto toma cada vez más fuerza es la toma de posiciones.

Por el lado de Taiwán, Japón ha tomado una posición de acercamiento con la gestión de Sanae Takaichi. Y en parte tienen que ver aquí las relaciones internacionales de Xi Jinping con sus vecinos de Asia.

“Bajo su gestión comenzaron las amenazas a Taiwán, las relaciones con Japón se deterioraron, los lazos con Filipinas se han rebajado mucho, las relaciones con Vietnam y otros países del sudeste asiático también, no nos olvidemos que esas represas chinas en el río Mekong amenazan con reducir el caudal de agua que le llega a Vietnam, Camboya, Laos. Creo que nadie vería con buenos ojos que China invada a Taiwán”, advierte Heimovits.

A pesar de ello, China aún mantiene como aliados o países cercanos a Rusia y Corea del Norte.

El otro gran actor es Estados Unidos, que tiene planeado vender armas a Taiwán. Sin embargo, también está el factor Donald Trump, advierte Francisco Belaunde.

“Trump otra vez volvió a la cosa ambivalente, a la hora de venderle armas a Taiwán, por supuesto es un tema de negocio, lo hace de manera masiva, pero no queda claro con Donald Trump, como no queda claro para ningún aliado de Estados Unidos, que vaya a apoyar militarmente a Taiwán en caso de un ataque chino”, afirma el especialista.