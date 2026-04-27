Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un F-35C Lightning II, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque de la Infantería de Marina (VMFA) 314 de Estados Unidos, encadenado en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
Un F-35C Lightning II, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque de la Infantería de Marina (VMFA) 314 de Estados Unidos, encadenado en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
/ -
Por Agencia AFP

El mundo destinó cerca de 2,9 billones de dólares al gasto militar en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento en un contexto de multiplicación de conflictos y tensiones, según un informe de referencia publicado este lunes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.