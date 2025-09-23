El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado

Escucha la noticia
El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogadoResumen generado por Inteligencia Artificial
El presidente ruso, Vladimir Putin, planteó extender por un año más el tratado START III, el último gran acuerdo de control de armas nucleares que mantiene límites verificables sobre los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia. La propuesta llega en un momento clave de creciente tensión internacional y mientras ambas potencias modernizan sus sistemas de disuasión. Además, Moscú está desde hace casi tres años enfrascada en una guerra en Ucrania, que el mandatario estadounidense Donald Trump prometió terminar en poco tiempo pero no ha podido hacerlo.