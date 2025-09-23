Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado
Resumen de la noticia por IA
El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado

El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, planteó extender por un año más el tratado START III, el último gran acuerdo de control de armas nucleares que mantiene límites verificables sobre los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia. La propuesta llega en un momento clave de creciente tensión internacional y mientras ambas potencias modernizan sus sistemas de disuasión. Además, Moscú está desde hace casi tres años enfrascada en una guerra en Ucrania, que el mandatario estadounidense Donald Trump prometió terminar en poco tiempo pero no ha podido hacerlo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC