Miles de afganos que intentan huir de Afganistán a través del aeropuerto de Kabul corren el riesgo de quedar atrapados tras la medida de los talibanes de impedir el acceso a la terminal, mientras las fuerzas internacionales intentan evacuar a sus ciudadanos y aliados en una carrera contrarreloj.

A Estados Unidos y a los demás países de la coalición, que combatieron a los talibanes durante las últimas dos décadas, les queda exactamente una semana para completar su salida del país, como parte del pacto estadounidense de retirarse antes del 31 de agosto.

Las evacuaciones son también el salvoconducto para miles de afganos que trabajaron con las fuerzas internacionales durante la guerra, activistas, políticos, y periodistas, que junto a sus familias temen ser objeto de las represalias insurgentes.

Pero esta salida se topó hoy con un nuevo obstáculo, después del anuncio de los talibanes de que a partir de ahora los afganos no podrán ir al aeródromo, limitando los accesos solo a extranjeros.

“Ahora el camino al aeropuerto ha sido cerrado. Los afganos no están autorizados a ir allí, (sólo) los extranjeros pueden ir”, dijo en una rueda de prensa en Kabul el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid.

Mujahid aseguró a los ciudadanos que no hay motivos para que traten de huir, “no hay peligro”: “Regresad a vuestras casas, a vuestros trabajos, a la vida normal”, dijo.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, hace un gesto durante una conferencia de prensa en Kabul el 24 de agosto de 2021. (Hoshang Hashimi / AFP).

EL ÉXODO

El portavoz explicó que la medida busca proteger a los afganos tras el caos vivido en el aeropuerto de Kabul la última semana, donde se vivieron escenas dramáticas con decenas de miles de personas tratando de abandonar el país en los vuelos de evacuación, provocando estampidas y casi una decena de muertos desde la toma de la capital por parte de los talibanes el pasado 15 de agosto.

Mujahid mostró también su preocupación ante el éxodo de profesionales capacitados del país, por lo que pidió a Estados Unidos que deje de alentar la huida de este sector de la sociedad.

“Les pedimos a los estadounidenses que cambien su política y no alienten a los afganos a que se vayan, no alienten a nuestros ingenieros, médicos, militares... Los necesitamos, necesitamos su talento, no los lleven a otros países. En lugar de que trabajen para vosotros en empleos ordinarios, déjenlos trabajar aquí”, subrayó.

Un grupo de afganos se dirige hacia un avión durante una evacuación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, Afganistán, el 24 de agosto de 2021. (SAMUEL RUIZ / US MARINE CORPS / AFP).

SIETE DIAS PARA LA RETIRADA

La tregua que ha permitido a los estadounidenses mantener la presencia de sus soldados y sus aviones en el área militar del principal aeropuerto del país está llegando a su fin, y el portavoz talibán ha reiterado que no están dispuestos a prorrogar la fecha, una advertencia que añade presión al proceso de evacuación.

“Estados Unidos debe evacuar a toda su gente antes del 31 de agosto. La prórroga de esta fecha sería una decisión unilateral y contraria a nuestro acuerdo con ellos”, remarcó, después de que se hablase de la posibilidad de extender la fecha al no disponer de tiempo suficiente para evacuar a todas las personas previstas.

Estados Unidos ha evacuado ya a decenas de miles de ciudadanos del suelo afgano desde que los talibanes tomaron el poder, sin embargo todavía son miles las personas que llegan al aeropuerto cada día a la espera de una ruta de escape.

Ahora, con el paso cortado para los ciudadanos afganos, es incierto cuántos más podrán subir a uno de esos vuelos.

El Gobierno de Francia ha dicho hoy que tendrá que suspender las evacuaciones en sus aviones militares este jueves si las fuerzas estadounidenses se retiran el 31 de agosto del aeropuerto, a pesar de que aún necesita más tiempo.

La salida de los estadounidenses, con varios miles de soldados sobre el terreno, pondrá fin al control de la seguridad que ha permitido a varios países aterrizar y despegar sus aviones.

CONTACTO CON EE.UU.

La advertencia de los talibanes fue hecha el mismo día que se dio a conocer una supuesta reunión secreta en Kabul entre el director de la CIA, William J. Burns, y el líder talibán mulá Abdul Ghani Baradar, según el diario The Washington Post.

Este sería el encuentro cara a cara de más alto nivel entre los talibanes y la administración de Joe Biden desde que los radicales islámicos tomaron la capital afgana.

Consultado sobre la veracidad del encuentro, el portavoz talibán aseguro hoy que los líderes insurgentes mantienen reuniones a diario con representantes de misiones extranjeras, pero este encuentro en particular, dijo, es algo que “no puedo confirmar”.

Conforme a los criterios de Saber más

________________________________

VIDEO RECOMENDADO

Escenas de terror se repiten en el Aeropuerto Internacional de Kabul mientras la gente trata de huir de Afganistán después de que los combatientes talibanes tomaran la capital.