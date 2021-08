Un avión de evacuación despegó del aeropuerto de Kabul sin los ciudadanos holandeses que debía transportar (que estaban retrasados), debido a las presiones de las tropas de EE.UU., que forzaron el decolaje tras media hora, denunció el gobierno de Países Bajos.

El ejército de EE.UU., encargado de proteger el aeropuerto, permitió al avión permanecer solo 30 minutos y luego le ordenó que despegara a pesar de que no llevaba ciudadanos holandeses a bordo, explicó la ministra de Asuntos Exteriores, Sigrid Kaag.

De las cerca de cuarenta personas que pudieron subir a bordo, según la ministra, ninguno era de nacionalidad afgana.

“Muchas personas esperaban a la entrada del aeropuerto con sus familias. Era terrible”, declaró Kaag, citada por la agencia de prensa ANP.

La ANP afirmó que Kaag coordina con los estadounidenses la evacuación para evitar este tipo de situaciones, algo que hacía también el miércoles con su homólogo alemán Heiko Maas.

Un ciudadano neerlandés de origen afgano contó a la televisión pública holandesa NOS porqué no pudo llegar hasta la puerta de embarque, “protegida por los estadounidenses”.

“Les enseñé mi pasaporte y les dije que era neerlandés. Había mucho ruido, no oía bien lo que decía el estadounidense”, explicó.

“Después de repetirles tres veces que era holandés, me pidieron que me quedara a distancia o sino dispararían. Decidí irme. No quería arriesgarme a que me disparan”, declaró.

“Queremos que los estadounidenses nos den más tiempo”, pidió Kaag, citada por NOS.

“Seguimos trabajando, en el marco europeo, para tener una mejor coordinación”, declaró el miércoles Kaag en Twitter.

Países Bajos evacuó el miércoles a sus primeros ciudadanos. Un aparato despegó de Kabul con cerca de 35 neerlandeses así como ciudadanos belgas, alemanes y británicos, en dirección de Tiflis (Georgia), declaró el ministro de Defensa en Twitter.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Con la llegada del régimen talibán al poder, la incertidumbre y el descontrol sigue creciendo en toda Afganistán, especialmente en las mujeres de dicho país ya que temen perder los derechos adquiridos en los últimos años.