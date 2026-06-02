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Alia viajó a la capital afgana para escapar del matrimonio como única opción en la vida.
Alia viajó a la capital afgana para escapar del matrimonio como única opción en la vida.
Por BBC News Mundo

Alia —cuyo nombre hemos cambiado por su seguridad— viajó cientos de kilómetros desde su pueblo hasta Kabul para escapar del matrimonio.

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