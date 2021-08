En medio del caos que se vive en la capital de Afganistán, Kabul, desde el domingo por la victoria de los talibanes, la reportera de CNN Clarissa Ward fue blanco el miércoles del férreo control que ejercen los insurgentes en las calles, cuando la obligaron a cubrirse el rostro con el velo mientras la acosaron y también a su equipo, además de efectuar disparos al aire de sus armas de fuego.

Clarissa Ward estaba realizando un reportaje cerca del aeropuerto de Kabul, hasta donde cientos de afganos llegan a la espera de ser sacados del país por las potencias occidentales, cuando ella y su equipo fueron amenazados y encañonados por los talibanes.

De acuerdo con las imágenes del hecho transmitidas por CNN, se pudieron escuchar tiros al aire, al tiempo que la periodista tuvo que cubrirse el rostro con su hiyab luego de ser acosada por uno de los talibanes.

Primero, los talibanes dispararon al aire para que la reportera y su equipo no continúen con la grabación.

Tras ello, Ward mira a la cámara y explica lo que está pasando. Pero los talibanes empiezan a gritarle.

“Tuvimos que correr y ponernos a cubierto”, dijo Ward. El escenario era “caótico y muy peligroso”.

En medio del caos en Kabul, la reportera de CNN Clarissa Ward fue blanco del control de los talibanes cuando la obligaron a cubrirse el rostro y algunos extremistas la acosaron a ella y a su equipo. Mira el video completo 👉 https://t.co/BDfCEEbWKc pic.twitter.com/i49qnWVoSf — CNN en Español (@CNNEE) August 19, 2021

Además de los talibanes que pegaban tiros al aire “cada par de minutos”, hubo dos de ellos que amenazaron a la periodista con “látigos improvisados”. Le ordenaban “entre gritos” que se tape completamente la cara.

También hubo un forcejeo porque otro talibán tapó el objetivo de la cámara de forma violenta y amenazó al productor que acompañaba a Ward con golpearle con la culata de su fusil si seguía grabando con el celular.

#19Ago #Afganistan@clarissaward muestra además cómo los combatientes talibanes intentan bloquear el acceso con disparos y violencia. pic.twitter.com/pJPefcnEsm — Reporte Ya (@ReporteYa) August 19, 2021

Clarissa Ward preguntó al talibán que más la acosaba si quería hablar con ella. “Él no quiere hablar contigo”, le dijo el traductor a la periodista.

“He cubierto todo tipo de situaciones locas, pero esto ha sido un caos, una locura. Es imposible que un civil común pueda escapar del país incluso aunque tenga los papeles necesarios para ello. Es muy arriesgado, es muy peligroso, es completamente impredecible. No hay orden, no hay un sistema coherente para procesar a las personas. Francamente, no hay una esperanza real”, dijo al final Clarissa Ward.

