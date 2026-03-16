Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Humo y llamas que se elevan desde una zona afectada por ataques aéreos en Kabul, Afganistán, el 16 de marzo de 2026. (AFP)
Humo y llamas que se elevan desde una zona afectada por ataques aéreos en Kabul, Afganistán, el 16 de marzo de 2026. (AFP)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Al menos 200 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el ataque de Pakistán a un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, con capacidad para 2.000 pacientes, aseguraron a EFE fuentes del Gobierno de facto talibán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.