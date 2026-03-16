Al menos 200 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el ataque de Pakistán a un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, con capacidad para 2.000 pacientes, aseguraron a EFE fuentes del Gobierno de facto talibán.

“En el ataque del régimen militar paquistaní contra el hospital de rehabilitación de drogas de mil camas, murieron más de 200 adictos que recibían tratamiento en uno de los pabellones”, detalló el portavoz del Ministerio de Salud Pública del Gobierno afgano, el doctor Sharafat Zaman Amar.

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Además “cerca de 200 heridos también han sido trasladados a hospitales”, según el portavoz que advirtió de que “el número de víctimas podría aumentar aún más”.

Estas declaraciones coinciden las estimaciones de una fuente del Gobierno afgano, que también aseguró a EFE un balance provisional de hasta 400 heridos, señalando que las instalaciones médicas “han quedado completamente destruidas por el bombardeo”.

“Muchos pacientes siguen enterrados bajo los escombros y estas cifras aumentan”, alertaron las fuentes gubernamentales.

“Hubo explosiones muy fuertes y continuas, y también se escuchó el sonido de aviones de combate. Cuando miramos, vimos llamas. Al salir, el Centro de Tratamiento Omid había sido bombardeado”, relató a EFE Yousuf Khan Hotak, un testigo que reside cerca del centro médico en el Distrito 9 de la capital afgana.

“Todas las víctimas aquí son civiles y pacientes que habían sido traídos para recibir tratamiento”, agregó el testigo, mientras las ambulancias seguían operando en la zona.

El Gobierno paquistaní ha negado tajantemente haber atacado un centro médico civil y aseguró que sus operaciones fueron “altamente precisas y focalizadas” contra almacenes de material del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Según un comunicado del Ministerio de Información paquistaní, la afirmación sobre el hospital es una “tergiversación de los hechos” por parte del régimen talibán para encubrir su apoyo al terrorismo transfronterizo.

Para respaldar su versión, Islamabad argumentó que las detonaciones secundarias y continuas registradas tras el impacto de su artillería confirman que el edificio albergaba armamento pesado y explosivos, y no a pacientes.

El Hospital Omid era una de las instalaciones de rehabilitación más grandes de Afganistán, dedicada a tratar a drogodependientes procedentes de las 34 provincias del país asiático.

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El portavoz del Gobierno de los talibanes en Kabul, Zabihullah Mujahid, informó este domingo 12 de octubre que más de 58 soldados paquistaníes y al menos nueve afganos murieron en los combates entre Afganistán y Pakistán que tuvieron lugar anoche en la frontera entre ambos países. (EFE)

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