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Bomberos afganos y personal de seguridad talibán trabajan para extinguir un incendio en el Centro de Servicios de Rehabilitación Secundaria en Kabul, el 16 de marzo de 2026. (Wakil KOHSAR / AFP)
Bomberos afganos y personal de seguridad talibán trabajan para extinguir un incendio en el Centro de Servicios de Rehabilitación Secundaria en Kabul, el 16 de marzo de 2026. (Wakil KOHSAR / AFP)
/ WAKIL KOHSAR
Por Agencia EFE

El Gobierno de los talibanes anunció este martes que tomará represalias militares contra Pakistán y dio por finalizada la vía diplomática tras el bombardeo aéreo de las fuerzas paquistaníes sobre Kabul que dejó más de 200 muertos, al que calificó de “crimen contra la humanidad”.

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