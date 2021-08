Entre la multitud de personas que se acumulan a las afueras del aeropuerto de Kabul, en un intento por escapar de Afganistán, una pequeña niña es levantada por encima del alto muro perimetral para ser entregada a soldados estadounidenses. En otra escena, un bebé pasa de mano en mano en una cadena improvisada para que llegue lo más cerca del aeropuerto posible, con la intención que algún militar se lo lleve del país.

Las dos escenas, compartidas en las redes sociales, reflejan la desesperación que viven miles de afganos tras la toma de poder de los talibanes.

Son varios los padres y madres que se dispusieron a entregar a sus hijos al personal militar para protegerlos de la crisis que atraviesa el país, y de las estrictas leyes que promulgan los insurgentes, fundados en el islam extremo, en las que, por ejemplo, los derechos de las mujeres están ampliamente coartados.

Además de militares de Estados Unidos, en las imágenes difundidas también aparecen involucrados integrantes de las tropas británicas, a quienes las familias piden ayuda. Sin embargo, el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ya advirtió que no es posible sacar de Afganistán a menores no acompañados.

“No podemos tomar a un menor por nuestra cuenta. Se llevaron a la niña porque también se llevarán a la familia. Es muy, muy difícil para esos soldados, como muestran las imágenes, lidiar con algunas personas desesperadas, muchas de las cuales solo quieren salir del país “, explicó el funcionario, en referencia a uno de los videos difundidos.

Un miembro del ejército británico, cuya identidad no fue revelada, detalló que las madres afganas que se acercaron al aeropuerto estaban “desesperadas” y gritaban “salven a mi bebé” a los soldados. “Nos arrojaron a los bebés, algunos de ellos caían sobre el alambre de púas. Fue horrible. No había un hombre entre nosotros que no llorara por la situación”, confesó el militar al medio The Independent.

Víctimas fatales

Un portavoz de los talibanes dijo a la agencia Reuters que, desde el domingo, se han producido 12 muertes en las cercanías del aeropuerto de la capital, producto de los tiroteos y disturbios. El referente talibán aseguró haber pedido a los residentes sin permiso de viaje que regresaran a sus hogares y sostuvo que el grupo fundamentalista “no quiere lastimar a nadie en el aeropuerto”.

Desde el desembarco de los talibanes en Kabul, el domingo, miles de personas han intentado llegar al aeropuerto y tomar vuelos militares y civiles al exterior, pero en medio de escenas caóticas, algunos han resultado muertos o heridos, y grupos de talibanes armados han disparado al aire para controlar a las multitudes.

En medio del caos, los funcionarios talibanes han tratado de tranquilizar a los afganos y las potencias extranjeras de que no buscarán vengarse de antiguos enemigos y respetarán los derechos de las mujeres y las niñas, en el marco de la ley islámica. Pero son miles los afganos que se muestran escépticos, y se han difundido denuncias de fuerte represión contra las mujeres.

Mientras tanto, el ejército estadounidense avanza en completar su retiro de Afganistán, después de 20 años de combates.

Con información de Reuters y diario O Globo

