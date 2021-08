Una mujer de Afganistán, que por motivos de seguridad prefiere llamarse “Miriam”, relató los momentos de tensión y dramatismo que se vive en su país tras la llegada de los talibanes al poder el pasado domingo.

En una entrevista con Telemundo, Miriam indicó que siente miedo, preocupación, tensión y decepción por lo que se ha visto en los últimos días en Afganistán. Incluso, cuestiona la labor de Estados Unidos en su país.

“Estoy muy decepcionada porque teníamos la esperanza que nuestro país iba a mejorar. Hemos tenido mucha migración. Nosotros regresamos a Afganistán, pero no queríamos terminar así”, indicó Miriam. “Creo que para nosotros todo se acabó. Todas nuestras aspiraciones se acabaron”.

Los talibanes intentan convencer al mundo y a los afganos de que no ejercerán el poder de la misma manera que entre 1996 y 2001, cuando impusieron una visión extremadamente rigurosa de la ley islámica, que penalizaba especialmente a las mujeres.

Pero, según un documento confidencial de la ONU, los islamistas tienen “listas prioritarias” de personas que desean arrestar. En primera línea están quienes ocuparon puestos de responsabilidad en las fuerzas armadas afganas, la policía y las unidades de inteligencia.

“Sabemos del Talibán. Lo que hicieron ayer (jueves 19), hasta ayer hubo bombas, explosiones, mataron a mucha gente, mujeres, niños y no les importa nadie. Han matado a muchos de nuestros familiares y amigos con bombas y explosiones”, dijo Miriam.

“En la provincia de Herat ellos dijeron que las chicas podían ir a la escuela. Solo hasta noveno grado. Ningún hombre podía ir a la secundaria de las chicas. También que debían usar burkas o hiyab para ir a clases. Tampoco pueden salir si no es con un hombre. A las mujeres no las dejan ir a la universidad y dicen que por ahora están cerradas”, agregó.

Miriam también sostuvo que tiene miedo por sus familiares por sus vínculos con Estados Unidos. “Son capaces de hacerle daño o matarlo”, profundizó. Además, cuestionó la labor de los estadounidenses.

“Durante 20 años, Estados Unidos estuvo en Afganistán. ¿Por qué no los pudieron vencer? No los vencieron teniendo todas las armas y facilidades. No podemos confiar en el Talibán. Son terroristas (...) Son un peligro para todo el mundo”, finalizó.

Los talibanes aún tienen que formar un gobierno después de llegar al poder a una velocidad que asombró al mundo. Así, en el caos de un gobierno colapsado, una de las principales preocupaciones de los afganos es seguir ganando un salario.

La mayoría de las calles de la capital estaban en gran parte vacías, salvo por los puestos de control de los talibanes y los militantes que patrullaban. El caos, por ahora, continúa.

Con información de AFP.

