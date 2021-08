Suhail Shaheen, portavoz del Talibán, le dijo a la BBC en una entrevista televisiva en vivo que los militantes quieren una “transferencia pacífica del poder” en Afganistán en los próximos días y que no buscarán venganza.

Este domingo el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó el país poco después del avance de los talibanes sobre la capital, Kabul.

Luego de horas de asedio a las puertas de la ciudad, los talibanes anunciaron la toma de control del país.

La ofensiva se produce en medio de la retirada de las tropas estadounidenses y extranjeras después de 20 años de operaciones militares que no esperaban el rápido colapso de las fuerzas gubernamentales.

Los talibanes fueron derrocados del poder en 2001, tras una incursión militar liderada por Estados Unidos, pero poco a poco el grupo islamista ha ido retomando fuerza a lo largo y ancho de Afganistán.

El portavoz de los rebeldes llamó a la periodista Yalda Hakim de la BBC, cuando estaba al aire en el canal internacional de la BBC.

En una extensa conversación, ella lo presionó sobre los planes del Talibán para el país en medio de la preocupación de que los combatientes impongan una estricta interpretación de la ley islámica, incluidos los castigos corporales y la prohibición de que las niñas vayan a la escuela.

El siguiente es un extracto de esa entrevista. (Foto: WAKIL KOHSAR).

El siguiente es un extracto de esa entrevista.

¿Qué planean hacer los talibanes en el presente y qué sigue después?

Le aseguramos a la gente en Afganistán, particularmente en la ciudad de Kabul, que sus propiedades y sus vidas están a salvo, no habrá venganza contra nadie.

Somos los servidores del pueblo y de este país. Nuestros líderes le han dado instrucciones a nuestras fuerzas para que permanezcan a las puertas de Kabul, que no entren a la ciudad.

Estamos esperando una transferencia pacífica del poder.

Cuando usted habla de una “transferencia pacífica de poder”, ¿qué quiere decir y qué es probable que ocurra?

Significa que la ciudad y el poder debería ser entregado al Emirato Islámico de Afganistán y luego tendremos un gobierno islámico inclusivo donde todos los afganos tendrán participación.

Cuando usted habla de participación, ¿quiere decir, una persona, un voto?

Participación significa que tendremos a otros afganos que formarán parte del futuro gobierno.

¿Pero todos formarán parte del gobierno de los talibanes?, ¿del Emirato Islámico como usted lo describió?

Sí, habrá un gobierno inclusivo islámico.

(Foto: Getty Images).

Hay mucha preocupación por parte de las mujeres en Kabul, en Afganistán. Muchas me han escrito, me han enviado mensajes de texto, porque les preocupa que ustedes restablezcan el régimen de los años 90, bajo el cual las mujeres no podían asistir a las escuelas, no podían trabajar, ¿qué nos puede decir al respecto?

Hemos tomado muchas partes del país y en muchas partes del país hay escuelas para las niñas. Las niñas continúan estudiando.

Pero en Herat, por ejemplo, las mujeres me dicen que cuando llegaron ayer a las puertas de la universidad, combatientes talibanes les dijeron que se fueran y que habría instrucciones en relación a si pueden o no asistir. Eso es lo que les están diciendo a las mujeres de Herat...

No, lo que están diciendo es una falacia. Las mujeres pueden tener acceso a la educación y al trabajo. Por supuesto tienen que vestir el velo (hijab).

Cuando usted habla de la hijab, ¿se refiere a un velo en la cabeza o a un velo completo que cubre sus caras (burka)?

Hay muchos tipos de hijab, burkas son solo uno de ellos.

Se dice que hay una desconexión entre lo que está pasando en Doha, donde está el centro político del Talibán, y lo que pasa con los combatientes en el terreno. Usted me dice que la política es que las mujeres pueden ir a la escuela, pero en Herat estamos viendo a las mujeres desplazadas de las escuelas. ¿Están sus combatientes escuchándolos?

(Foto: Getty Images).

Sí, ellos nos están escuchando. Si hay casos individuales serán investigados.

También estamos escuchando relatos de que combatientes talibanes están yendo casa por casa aterrorizando a la gente que trabajó para las fuerzas de Occidente o que de una u otra manera están asociados a instituciones de Occidente...

Eso no es verdad. Ya le enviamos nuestra declaración que refleja nuestra posturas. Esas son las políticas, pero hay muchos rumores y falsas declaraciones de nuestros oponentes con el objetivo de difamarnos.

Quisiera entender la diferencia entre lo que los combatientes están haciendo y lo que ustedes les están diciendo que hagan. Usted ha planteado su preocupación de que la reputación de su grupo sea difamada, pero hay imágenes que muestran a combatientes milicianos que se enfrentaron a los talibanes siendo torturados y asesinados. Hemos visto ejecuciones públicas en algunos lugares. ¿Seguirán ocurriendo ese tipo de cosas en Afganistán en los próximos días y semanas?

No, no hay represalias, no hay venganza. Nosotros hemos publicado declaración tras declaración...

Pero yo he estado con usted en Doha y hemos hablado de estas cosas, de las declaraciones y de las políticas, pero lo que le está pasando a la gente en el terreno es diferente. Nos están diciendo que sus combatientes los están aterrorizando. Por ejemplo, un trabajador del gobierno fue asesinado la semana pasada y los talibanes se adjudicaron la responsabilidad. ¿Continuarán los asesinatos selectivos de personas que no están de acuerdo con los talibanes o que hablan contra ustedes?

Quizás esos informes que usted está recibiendo están exagerados para engañar a la opinión del mundo sobre nosotros. Cada caso específico debería ser investigado a fondo. Lo que yo le estoy hablando es de nuestras políticas. Esas son las políticas que estamos siguiendo y todos nuestros miembros deberían estar siguiéndolas.

Cualquiera que no siga nuestras políticas será castigados según la ley.

Existe incertidumbre sobre qué ocurrirá en el país con la toma de control del territorio por parte de los combatientes. (Foto: Getty Images).

Mirando hacia el futuro, ¿debería la gente de Afganistán esperar vivir bajo la ley sharía al estilo de los talibanes?

Por supuesto, nosotros queremos un gobierno, un gobierno afgano inclusivo.

¿Habrán cortes de justicia talibanes?, ¿O habrá jueces?, ¿Podrán las mujeres ser jueces?

Habrá jueces en los tribunales, pero qué tipo de cargos tendrán las mujeres, eso es una decisión que tomará el futuro gobierno.

¿Entonces el gobierno decidirá dónde puede trabajar la gente y dónde puede ir?

Eso depende del futuro gobierno. Pero habrá escuelas y tenemos que trabajar en el sector educacional, en el sector económico. Habrá mucho trabajo por hacer. Pero las políticas están. El marco general es que las personas tendrán acceso al trabajo y a la educación.

¿Y qué pasará con la policía religiosa? La última vez que hablamos usted se refirió a la imposición de una policía religiosa en Afganistán encargada de monitorear la conducta de las personas...

La policía religiosa (inaudible) estará para ayudar a la gente, habrá mecanismos. Si se producen cosas inadecuadas, eso será corregido y las personas serán removidas.

Muchas mujeres afganas temen sobre su futuro, especialmente las más jóvenes. (Foto: Getty Images).

¿Proveerán una salida segura a las personas que quieren salir ahora del país?

Nadie debería salir del país porque necesitamos todos los talentos y capacidades en el país. Pondremos fin al capítulo de la guerra y entraremos en nuevo capítulo de reconstrucción, paz, tolerancia, existencia pacífica, unidad nacional. Necesitamos que todos los afganos se queden en el país y que participen en su construcción.

¿Se le permitirá a las mujeres que salgan solas de sus casas?

Por supuesto.

Pero en el pasado no se les permitía salir solas de sus casas...

No es el caso, ellas caminaban por las calles.

Las mujeres con las que hemos hablados dicen que si salían de sus casas sin un hombre que fuese el padre, el hermano o el marido, eran golpeadas por la policía religiosa de los talibanes...

No, ese no era el caso y no será así.

¿Ustedes quieren reimponer el tipo de gobierno que tenían en los años 1990?

Primero, será un gobierno islámico, hemos luchado por eso. En segundo lugar, si hay conductas inadecuadas, eso será visto, revelado, y será corregido para que no haya injusticias.

Se han formado largas filas para entrar a los bancos. (Foto: Getty Images).

Hemos escuchado relatos de que en algunos lugares bajo el control de los talibanes, no se permite la libertad de prensa, solo se permiten noticias que sigue la ley islámica, ¿Van a respetar la libertad de expresión?

Es muy importante que en un gobierno islámico existan medios de comunicación libres. La gente debe tener libertad de expresión a la luz de la ley islámica.

¿Pueden los medios ser críticos de su régimen?

Sí, por supuesto, si existe cualquier tipo de falta, deberían ser críticos, de lo contrario, ¿cómo nos corregiríamos a nosotros mismos?

¿Qué le diría a las mujeres que están asustadas por las restricciones que ustedes imponían en los años 1990?

No deberían estar asustadas. Tenemos un compromiso con su honor, sus propiedades, su derecho a la educación y al trabajo. Estarán en una mejor posición que en el pasado.

(Foto: Getty Images).

Respecto a las ejecuciones en público, apedreamientos de mujeres por adulterio, amputaciones de manos y pies por un robo... he hablado con comandantes talibanes que me han dicho que ese es el tipo de ley que quieren imponer. ¿Es ese su punto de vista?

Sobre las reglas islámicas, dado que se trata de un gobierno islámico, eso dependerá del gobierno y de las leyes islámicas. La ley definirá los castigos.

¿Desde su punto de vista, incluirán ejecuciones, apedreamientos y amputaciones?

No puedo decirlo ahora. Dependerá de las cortes de justicia y los jueces.

¿Quién designará a los jueces?

Serán designados según la ley del futuro gobierno.

El gobierno designará a los jueces que quiera...

Por supuesto. Cada gobierno tiene su procedimiento sobre cómo designar jueces en cualquier país.

(Foto: Getty Images).

¿Por qué le han pedido a sus combatientes que no entren a Kabul? ¿Es porque quieren evitar un derramamiento de sangre?

Sí, queremos evitar un derramamiento de sangre, destrucción, saqueos. Hemos instruido a nuestras fuerzas que se quedan en las puertas de Kabul.

Conforme a los criterios de Saber más

____________________________

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China? null