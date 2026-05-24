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Abdul Rashid Azimi dice que está dispuesto a vender a una de sus hijas para alimentar a las demás. (Imogen Anderson/BBC).
Abdul Rashid Azimi dice que está dispuesto a vender a una de sus hijas para alimentar a las demás. (Imogen Anderson/BBC).
Por BBC News Mundo

Al amanecer, cientos de hombres se congregan en una polvorienta plaza de Chaghcharan, la capital de la provincia de Ghor, en Afganistán.

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