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Rescatistas reunidos cerca de bolsas para cadáveres que contienen a las víctimas tras una colisión entre un autobús de pasajeros y un camión cisterna de combustible en la regencia de Musi Rawas Norte, Sumatra del Sur, Indonesia, el 6 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/BPBD MURATARA
Rescatistas reunidos cerca de bolsas para cadáveres que contienen a las víctimas tras una colisión entre un autobús de pasajeros y un camión cisterna de combustible en la regencia de Musi Rawas Norte, Sumatra del Sur, Indonesia, el 6 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/BPBD MURATARA
Por Agencia EFE

Al menos 16 personas perdieron la vida este miércoles en Indonesia a raíz de choque entre un autobús y un camión cisterna en la isla de Sumatra, al oeste del país, informaron a EFE las autoridades locales.

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