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Resumen

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Imagen distribuida en redes por el Ministro Provincial de Leyes, Asuntos Parlamentarios y Derechos Humanos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwan, Aftab Alam, durante su visita al hospital al que fueron trasladados los heridos del atentado suicida perpetrado contra un complejo policial en Kohat, Pakistán. Al menos 16 personas, entre ellas cinco policías, murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes. EFE/ Ministro Provincial de Leyes, Asuntos Parlamentarios y Derechos Humanos en el gobierno de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) -
Imagen distribuida en redes por el Ministro Provincial de Leyes, Asuntos Parlamentarios y Derechos Humanos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwan, Aftab Alam, durante su visita al hospital al que fueron trasladados los heridos del atentado suicida perpetrado contra un complejo policial en Kohat, Pakistán. Al menos 16 personas, entre ellas cinco policías, murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes. EFE/ Ministro Provincial de Leyes, Asuntos Parlamentarios y Derechos Humanos en el gobierno de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) -
Por Agencia EFE

Al menos 16 personas, entre ellas cinco policías, murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes, informaron a EFE fuentes policiales.

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