Al menos 16 personas, entre ellas cinco policías, murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes, informaron a EFE fuentes policiales.

Un vehículo cargado de explosivos fue utilizado en el ataque contra el complejo de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tras lo que se produjo además un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y varios atacantes armados.

Abdul Hameed, agente del centro de control de la Policía de Kohat, dijo a EFE que el atacante suicida embistió con el vehículo cargado de explosivos contra la mezquita situada en el complejo policial.

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El agente cifró en 16 los fallecidos, cinco policías y once civiles, y señaló que más de 30 personas resultaron heridas.

“Es una situación de emergencia y los disparos continúan”, afirmó Hameed.

La explosión se produjo alrededor de las 13.15 hora local (08.15 GMT), cuando los fieles participaban en la oración del viernes, indicó en un comunicado Bilal Ahmed Faizi, portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122.

Por su parte, el inspector general de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfiqar Hameed, afirmó que, según las primeras informaciones, el vehículo cargado de explosivos impactó contra el recinto de Kohat y que después comenzó un enfrentamiento con hombres armados.

El 18 de septiembre de 2026, una explosión en la sede de la policía de Kohat, en la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, causó la muerte de al menos ocho personas y dejó 35 heridos, según informaron las autoridades. Foto: Farooq Naeem / AFP / FAROOQ NAEEM

En declaraciones a la cadena local Geo News, el jefe policial precisó que el vehículo chocó contra la puerta del complejo antes de explotar.

“El vehículo golpeó la puerta y después explotó, y también hubo disparos”, señaló.

Hameed aseguró además que al menos tres atacantes habían muerto en el intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.

Imágenes difundidas por televisiones locales mostraron a residentes junto a un edificio parcialmente derrumbado, retirando escombros y ayudando a evacuar a los heridos.