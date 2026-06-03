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Vista general del lugar del incendio en un hotel de Nueva Delhi, India, el 3 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/RAJAT GUPTA
Vista general del lugar del incendio en un hotel de Nueva Delhi, India, el 3 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/RAJAT GUPTA
/ RAJAT GUPTA
Por Agencia EFE

Al menos 21 personas murieron este miércoles, entre ellas varios ciudadanos extranjeros, a causa de un incendio desatado en el edificio de un hotel de la zona de Malviya Nagar, en el sur de Nueva Delhi, donde los bomberos llegaron más de una hora después del inicio del fuego, informaron fuentes oficiales.

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