icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El general estadounidense Xavier T. Brunson, comandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Corea, del Comando de las Naciones Unidas y del Comando Combinado de Fuerzas de la República de Corea y Estados Unidos. Foto: YONHAP / AFP
El general estadounidense Xavier T. Brunson, comandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Corea, del Comando de las Naciones Unidas y del Comando Combinado de Fuerzas de la República de Corea y Estados Unidos. Foto: YONHAP / AFP
/ -
Por Agencia AFP

Japón afirmó este martes que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y Corea del Sur es “fundamental” para la estabilidad de la región, después de que el presidente Donald Trump alarmara a sus aliados al reducir los ejercicios militares con Seúl mientras elogiaba a Pyongyang.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.