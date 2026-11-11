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Resumen

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Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025. (Foto de AFP).
Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025. (Foto de AFP).
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Por Agencia AFP

La mujer acusada de espiar para China durante una relación amorosa al director de Nvidia, Jensen Huang, utilizó un pasaporte de Hong Kong para ingresar a Taiwán, informó este miércoles la agencia de inmigración de la isla.

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