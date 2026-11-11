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Resumen

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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pronunció un discurso durante el Segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado y de Gobierno en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en el Centro de Exposiciones de Antalya el 11 de noviembre de 2026. Foto: OZAN ​​KOSE / AFP
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pronunció un discurso durante el Segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado y de Gobierno en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en el Centro de Exposiciones de Antalya el 11 de noviembre de 2026. Foto: OZAN ​​KOSE / AFP
/ OZAN KOSE
Por Agencia AFP

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acusó este miércoles al lobby del carbón, el gas y el petróleo de “retrasar” la acción climática, y conminó a los líderes reunidos en la COP31 de Turquía a trabajar para que desaparezcan los combustibles fósiles.

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