EE.UU. cree que refinerías de Arabia Saudita fueron bombardeadas con misiles crucero

Dubái. El ataque del sábado contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita que amenazó al suministro global de crudo provino de la dirección de Irán, y se podrían haber usado misiles tipo crucero, de acuerdo con un alto funcionario estadounidense.

Los comentarios reforzaron la acusación de Washington, de que Irán estuvo detrás de los ataques que dejaron fuera de línea más del 5% del suministro mundial de petróleo, en lugar del grupo hutí de Yemen que se los atribuyó. Teherán rechazó la acusación pero dijo que estaba listo para la guerra.

El responsable de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo que había 19 puntos de impacto en el ataque contra instalaciones sauditas y que la evidencia mostraba que el área de lanzamiento era al oeste-noroeste de los objetivos -la dirección de Irán- y no el sur, desde Yemen.

Imagen satelital del campo petrolero de Aramco que fue bombardeado el sábado. (AP).

El funcionario agregó que responsables sauditas habían indicado que habían visto señales de que se usaron misiles crucero en el ataque, lo que es inconsistente con la declaración del grupo hutí, alineado con Irán, de que realizó el ataque con 10 drones.

"No hay dudas de que Irán es responsable de esto. No importa cómo lo quiera ver, no hay otro candidato", dijo el funcionario a reporteros.

El ataque contra las plantas en el corazón de la industria petrolera de Arabia Saudita, incluyendo la mayor instalación mundial de procesamiento de petróleo, provocaría una subida de 5 a 10 dólares por barril en los precios del petróleo el lunes, mientras crece la tensión en Medio Oriente.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Mousavi, hablando en la televisión estatal, descartó la afirmación de Estados Unidos. Un comandante de alto rango de la Guardia Revolucionaria advirtió que la República Islámica está lista para una guerra.

Video: AFP / Foto: Reuters.

"Todas las bases estadounidenses y sus portaaviones ubicados a una distancia de hasta 2.000 kilómetros de Irán están al alcance de nuestros misiles", dijo el comandante Amirali Hajizadeh, citado por la agencia de noticias semioficial Tasnim.

La compañía petrolera estatal Aramco dijo que los ataques reducirían la producción en 5,7 millones de barriles por día, en momentos en que la empresa se prepara para cotizar en bolsa.

AFP.

Aramco no dio ningún plazo para la reanudación de la producción. Una fuente cercana al asunto dijo a Reuters que el retorno de la producción a su capacidad plena podría tomar "semanas, no días".

Otra fuente dijo que las exportaciones de crudo saudita continuarían operando con normalidad esta semana gracias al elevado almacenamiento en el reino.

Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, envía más de 7 millones de barriles de crudo al día, y durante años ha servido como proveedor de último recurso a los mercados.

Estados Unidos dijo que está dispuesto a explotar sus reservas de emergencia si fuera necesario tras el ataque a dos plantas, entre ellas la mayor instalación de procesamiento de petróleo del mundo en Abqaiq.

Fuente: Reuters