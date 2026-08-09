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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (izquierda); el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (centro); y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reunidos en La Meca. (Fotografía distribuida por la Oficina de Prensa de la Presidencia turca / AFP).
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (izquierda); el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (centro); y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reunidos en La Meca. (Fotografía distribuida por la Oficina de Prensa de la Presidencia turca / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron el viernes un pacto de defensa conjunta en un contexto marcado por los ataques hutíes contra el reino saudita y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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