El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, debería ser tomado de forma seria pero no literal, dijo el martes su portavoz, después de que el controvertido líder fue criticado porque comentó que en una oportunidad ordenó a soldados que dispararan a los genitales de mujeres insurgentes maoistas.



"Lo he dicho una y otra vez, no tomen al presidente de manera literal, pero tómenlo en serio", dijo el portavoz Harry Roque a periodistas.



Roque agregó que los comentarios hecho por Duterte el 7 de febrero se enmarcan en un contexto que lo había enfurecido, debido a que insurgentes comunistas traicionaron su confianza y forzaron al colapso del proceso de paz con el Gobierno. Agregó que el presidente ha demostrado reiteradamente que el bienestar de las mujeres es una de sus prioridades.



Hablando en dialecto bisaya, Duterte recordó una orden que afirmó había dado a soldados cuando era alcalde de la ciudad de Dávao.



"Dije a los soldados. 'Hay una nueva orden del alcalde. No las mataremos. Sólo les dispararemos en la vagina'", declaró Duterte. Y agregó que las mujeres sin vagina "son inútiles".



La traducción de la transcripción oficial de los comentarios omitió la palabra vagina.



Gabriela, un grupo de mujeres con representación en el Congreso, dijo que Duterte es "el macho fascista más peligroso en el Gobierno" y agregó que sus comentarios "fomentan abiertamente la violencia contra la mujer y contribuyen a su impunidad".



El investigador de Human Rights Watch Carlos Conde dijo que los comentarios de Duterte son "los más recientes de una serie de declaraciones misóginas, denigrantes y peyorativos" sobre las mujeres que alientan a las fuerzas estatales a ejercer la violencia sexual.