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Funcionarios policiales y familiares ofrecieron oraciones fúnebres por el personal de seguridad tras un atentado con coche bomba perpetrado por militantes en la zona de Fateh Khel, en Bannu, Pakistán. (Foto de Karim ULLAH / AFP).
Funcionarios policiales y familiares ofrecieron oraciones fúnebres por el personal de seguridad tras un atentado con coche bomba perpetrado por militantes en la zona de Fateh Khel, en Bannu, Pakistán. (Foto de Karim ULLAH / AFP).
/ KARIM ULLAH
Por Agencia AFP

Un grupo de militantes detonaron un carro bomba en un puesto de control en el noroeste de Pakistán y abrieron fuego contra la policía, donde murieron al menos 15 agentes y tres resultaron heridos, dijeron las autoridades el domingo.

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