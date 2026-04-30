Resumen

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Aung San Suu Kyi habla en la Biblioteca Low Memorial el 22 de septiembre de 2012, en la Universidad de Columbia en Nueva York. (Foto de STAN HONDA / AFP).
Aung San Suu Kyi habla en la Biblioteca Low Memorial el 22 de septiembre de 2012, en la Universidad de Columbia en Nueva York. (Foto de STAN HONDA / AFP).
/ STAN HONDA
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El Gobierno militar de Myanmar puso este jueves bajo arresto domiciliario a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, presa desde el golpe de Estado del Ejército en febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática bajo su liderazgo.

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