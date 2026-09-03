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Resumen

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En Nepal y Tíbet, las autoridades estiman más de 1.200 muertos y casi 5 mil desaparecidos tras avalanchas. (Foto: EFE)
En Nepal y Tíbet, las autoridades estiman más de 1.200 muertos y casi 5 mil desaparecidos tras avalanchas. (Foto: EFE)
/ Policía de Nepal
Por Agencia EFE

La principal morgue de Katmandú ha superado su capacidad para almacenar los cadáveres recuperados este jueves tras las devastadoras riadas que golpearon Nepal hace ocho días, mientras las autoridades continúan trasladando víctimas sin identificar a un cementerio temporal en Gokarna, en las afueras de la capital.

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