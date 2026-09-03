La principal morgue de Katmandú ha superado su capacidad para almacenar los cadáveres recuperados este jueves tras las devastadoras riadas que golpearon Nepal hace ocho días, mientras las autoridades continúan trasladando víctimas sin identificar a un cementerio temporal en Gokarna, en las afueras de la capital.

El Departamento de Medicina Forense del Hospital Universitario Tribhuvan tiene capacidad para unos 70 cuerpos y hace tres días albergaba ya 72, según explicó a EFE un forense del centro, bajo anonimato, en medio de una llegada constante de víctimas recuperadas en distintas zonas del país.

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La saturación ha obligado a acelerar el traslado de los cuerpos que completan los procedimientos forenses sin haber podido ser identificados.

En Nepal y Tíbet, las autoridades estiman más de 1.200 muertos y casi 5 mil desaparecidos tras avalanchas. (Foto: EFE)

En Gokarna habían sido enterrados temporalmente 85 cuerpos sin identificar hasta el martes y otros 21 habían llegado ya este jueves.

“Hoy esperamos entre 30 y 40 cadáveres (más)”, dijo a EFE el subinspector D. B. Thapa, responsable del recinto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, señaló este jueves que los entierros temporales se están realizando cuando los restos recuperados no pueden ser identificados de inmediato ni conservados de forma segura, siguiendo los procedimientos forenses establecidos.

Muchos de los cadáveres recuperados después de permanecer durante días entre el agua, el barro y los escombros presentan un grado de descomposición que dificulta o impide su reconocimiento visual, lo que ha aumentado la necesidad de las pruebas genéticas.

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La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) situó este jueves en 1.252 el número de cadáveres o restos humanos recuperados tras las riadas, mientras otras 4.216 personas continúan desaparecidas.

En Nepal y Tíbet, las autoridades estiman más de 1.200 muertos y casi 5 mil desaparecidos tras avalanchas. (Foto: EFE) / Lucía Goñi

Solo 95 víctimas habían podido ser identificadas y entregadas a sus familias, según el último balance oficial.

Hay de momento al menos cinco cementerios temporales en varias zonas del país, especialmente en distritos situados aguas abajo de los ríos Trishuli y Narayani, donde han aparecido numerosos cuerpos arrastrados por la corriente.