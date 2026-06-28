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Resumen

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Manifestantes llevan el cuerpo de un estudiante mientras marchan por una calle para protestar en Dhaka, el 4 de agosto de 2024. (Foto de Mahmud Zaman Ovi / AFP)
Manifestantes llevan el cuerpo de un estudiante mientras marchan por una calle para protestar en Dhaka, el 4 de agosto de 2024. (Foto de Mahmud Zaman Ovi / AFP)
/ MAHMUD ZAMAN OVI
Por Agencia EFE

Un tribunal de Bangladesh condenó este domingo a muerte a tres agentes de policía, entre ellos el exjefe de la Policía Metropolitana de Daca, Habibur Rahman, por el asesinato de dos manifestantes y el intento de asesinato de otros dos durante las protestas masivas de julio de 2024.

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