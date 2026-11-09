Resumen

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: EFE/EPA/YONHAP
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: EFE/EPA/YONHAP
Por Agencia EFE

Beijing rechazó este lunes las informaciones que aseguran que una empresaria china con la que mantuvo un romance el director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, Jensen Huang, sea una espía del Gobierno de China.

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