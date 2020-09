Es verdad que el caos amaina en Beirut tras las explosiones del puerto, pero el daño causado hace difícil sobrellevar la situación en la capital del Líbano. Sin embargo, un reciente descubrimiento podría mostrar algo de luz al final del túnel: hay señales de vida bajo los escombros de un edificio colapsado.

El rescate no va a ser fácil (no se puede introducir maquinaria para remover los escombros para no arriesgar la vida de los sobrevivientes y el silencio es vital), por lo que tocará hacer un trabajo minucioso que no se sabe cuánto tomará. A un mes de la explosión , la esperanza se mantiene viva en Beirut.

A partir de lo que sucede en la capital libanesa, haremos un repasoso sobre los trabajos de rescate (algunos exitosos, otros no) más sonados de los últimos años.

2019, Brasil

Los dos edificios de cuatro pisos fueron construidos sin los permisos necesarios. Eso, en una zona de alto riesgo de deslizamiento, es casi una sentencia de muerte. Los bomberos de Río de Janeiro intentaron hacer todo lo posible para remover los escombros del derrumbe y rescatar a los heridos, pero poco pudieron hacer. Tras ocho días de trabajo, se registraron 23 muertos.

2016, India

Las primeras informaciones daban cuenta que 150 personas habían quedado atrapadas luego del derrumbe de un puente en Calcuta, en lo que se consideró una “tragedia monumental”. Quienes caminaban por la zona escucharon un golpe durísimo y luego todo se volvió negro. Otros, perdieron la consciencia.

Se había planificado que el puente tuviera una extensión de dos kilómetros, y que fuera la solución para la gran congestión de Girish Park, una zona comercial muy poblada. El grupo IVRCL debía terminar el trabajo en 18 meses, pero en cuestión de 7 años solo un poco más de la mitad de la estructura estaba en pie.

El saldo de la tragedia registró cientos de muertos, entre vecinos, viandantes, trabajadores del puente, y personas que vivían debajo de la estructura.

“Fue un acto de Dios”, dijo uno de los directivos de la compañía.

2014, Alemania

Tuvieron que pasar doce días para que Johann Westhauser volviera ver la luz. El espeleólogo estudiaba las formaciones geológicas de la Riesending-Schachthöhle, considerada la cueva más profunda y angosta de Alemania, cuando unas piedras se desprendieron, causándole heridas en la cabeza y en el torso. No quedaba otra opción que llevarlo a un hospital, pero sus dos compañeros tenían las manos atadas. ¿Cómo iban a sacarlo de un lugar tan profundo que, incluso, para acceder se necesita descender tres mil metros colgado de sogas?

No quedó más remedio que dejarlo allí, esperar que soportara la aterradora oscuridad y las temperaturas que van desde los 1,5 y 5 grados.

Cerca de cien personas fueron necesarias para ayudar a Westhauser, entonces de 52 años, a salir de la caverna. Primero salió su brazo, luego la cabeza y, por fin, regresó al mundo.

2012, Perú

Cabeza de Negro funcionaba con todas las de la ley hasta los 80. Pero cuando sucedió el derrumbe, en el 2012, su operación era ilegal. Ubicada en Ica, la mina de oro y cobre era trabajada por hombres de entre 22 y 59 años, quienes quedaron atrapados a 250 metros de profundidad.

Fue necesaria una semana de espera para regresar a sus casas, tiempo en el que, se cuenta, hicieron “bromas y ejercicios” para pasar el tiempo. Todos salieron ilesos.

2010, Chile

Las primeras informaciones daban cuenta de su muerte, pero estudios posteriores comprobaron que algunos estaban con vida. Entonces, 17 días después del accidente, los trabajos de rescate se acentuaron.

No era la primera vez que un derrumbe afectaba la mina San José de Atacama. En el 2007, una explosión de roca causó un accidente que mató a un empleado y causo la clausura del lugar por un año. En agosto del 2010, la misma causa puso en riesgo la vida de 33 personas, y dio cuenta que el centro no había tomado las medidas para salvaguardar a sus trabajadores (como poner una escalera para que salieran ante cualquier problema).

Todos sobrevivieron, y contaron que los casi 70 días que pasaron 600 metros bajo tierra debieron ingeniárselas para repartirse las únicas 15 latas de atún que tenían. Ellos contaron que “comían una cucharadita cada 24 horas, luego cada 48 y, finalmente, cada 72 horas”, un régimen que los ayudó a sobrevivir.

2005, Rusia

Faltaba una hora para que los siete tripulantes se quedaran sin oxígeno. El batiscafo se había atorado entre redes de pesca y cables de una antena de vigilancia, y no podía emerger. Tenían frío y miedo, y la esperanza se les desvanecía.

Fue necesaria la ayuda de Gran Bretaña para liberar el pequeño submarino. Los ingleses utilizaron un robot sumergible llamada Scorpio, que en cuestión de 20 minutos dio con la unidad y empezó a liberarla. Después de resolver varios inconvenientes, los tripulantes abrieron la escotilla y respiraron con tranquilidad.

Nadie salió herido.

Según “El País”, la prensa rusa denunció el secretismo del gobierno, quien no alertó de la situación sino hasta cuando ya no pudo resolverla y necesitó ayuda.

1999, Francia

La prensa reportó que, en noviembre del 99, las lluvias torrenciales sucedidas que el sur de Francia causó “27 muertes y cuantiosos daños materiales”, como el corte de los servicios básicos, el bloqueo de carreteras y trenes. Las precipitaciones y la crecida de los ríos también ocasionaron que cerca de diez espeleólogos quedaran atrapados mientras hacían sus investigaciones en las cuevas de Rignac y Gramat.

El rescate fue digno de una película: luego de perforar algunas rocas, los especialistas debieron seguir un río subterráneo para dar con los investigadores. Diez días después del derrumbe, estos fueron hallados ilesos.

