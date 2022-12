Un día como hoy, pero en 1984, se desencadenó en Bhopal la que es considerada la mayor catástrofe industrial de la historia.

Esa madrugada se filtraron de la planta de pesticidas de Union Carbide cerca de “40 toneladas métricas del gas toxico metil isocianato” que pronto llegaron a la atmósfera y a los vecindarios colindantes. Reuters apunta que, a pesar de que India dijo que solo se registraron 3.500 muertes, hay informaciones dan cuenta de más de 25 mil. Otras apuntan que 500 mil personas fueron envenenadas.

La agencia escribe: “Cáncer, ceguera, dificultades respiratorias, desórdenes inmunológicos y neurológicos, desórdenes reproductivos femeninos, así como defectos de nacimiento en los niños de las mujeres afectadas son algunas de ellas”.

Un problema inevitable

France 24 recuerda que el problema se originó cuando “el depósito 610 que contenía MIC, isocianato de metilo, uno de los componentes del pesticida Sevin”, se vació luego de que estallara el contenedor.

Sin embargo, no fue un hecho fortuito sino “el colofón a una serie de negligencias constantes por parte de Union Carbide”. Y eso no es lo peor: hay testimonios que indican que a la fecha no se limpió la zona.

El portal agrega que una de las prácticas usuales de este tipo de negocios era “sepultar desechos contaminados bajo las balsas de agua de los alrededores”, de forma que el agua está contaminada, lo que causa que el problema perdure. En el 2004, Tribunal Supremo indio decretó que “Estado debía proveer agua potable a la zona”. Sin embargo, los vecinos siguen tomando la contaminada.

No es la única tragedia.

Warren Anderson fue el presidente de Union Carbide cuando, en 1972 y junto a diez otros funcionarios, se diseñó la fábrica, a pesar de “que no era segura”.

Anderson murió en el 2014 sin ser juzgado.

Mientras tanto, agrega France 24, “los estudios dicen que en los barrios cercanos a la catástrofe hay el doble de muertes por cáncer y enfermedades pulmonares; y el triple de infecciones renales, con 150.000 personas con enfermedades crónicas”.