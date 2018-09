Birmania rechaza el poder investigar el forzado éxodo rohinyá

Bangkok. El Gobierno de Birmania rechazó hoy la resolución de la Corte Penal Internacional (CPI) que establece que el tribunal puede investigar la supuesta deportación de la minoría musulmana rohinyá y la calificó de procedimiento "irregular".

"Birmania rechaza absolutamente la decisión que es el resultado de un procedimiento erróneo y una dudosa base legal", aseguró la oficina de la Presidencia en un comunicado publicado hoy por el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

El CPI, con sede en La Haya, estimó el jueves que tiene la potestad de investigar la supuesta deportación de más de 700.000 personas de la minoría musulmana rohinyá del oeste de Birmania a Bangladesh, ocurrida desde mediados de 2017.

Un refugiado rohingya carga a un anciano en un área cercana a la tierra de nadie en el lado de Bangladesh de la frontera con Birmania después de cruzar el río Naf. (Foto: AFP) Un refugiado rohingya carga a un anciano en un área cercana a la tierra de nadie en el lado de Bangladesh de la frontera con Birmania después de cruzar el río Naf. (Foto: AFP)

El 25 de agosto del año pasado, el Ejército birmano lanzó una operación de castigo contra la población del norte del oriental estado Rakáin, donde se asientan los ronhiyás, después del ataque de un grupo insurgente de la citada minoría contra posiciones oficiales.

El Gobierno birmano insistió en que no tiene obligación de respetar la decisión del tribunal porque no formó parte del tratado que estableció su fundación.

A pesar de que Birmania no es firmante de la carta fundacional del CPI, el Estatuto de Roma, el tribunal concluyó este jueves que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el texto.

En este sentido, el comunicado dice que la decisión del CPI es "el resultado de mala fe, irregularidades procesales y una falta general de transparencia".

Fuente: EFE