Un bombardero estratégico B-52 de Estados Unidos y dos cazas F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón realizan un ejercicio conjunto sobre el Mar de Japón. (Foto: AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Bombarderos nucleares de Estados Unidos exhiben el músculo con cazas japoneses en plena tensión con China
Dos con capacidad nuclear participaron en la víspera en un ejercicio de vuelo junto a cazas japoneses sobre el mar de Japón, informó este jueves en un comunicado el Ministerio de Defensa nipón, en un momento marcado por la crisis diplomática entre Tokio y Pekín.

Las maniobras, en las que participaron dos bombarderos estratégicos subsónicos B-52 de las fuerzas estadounidenses, capaces de portar armas nucleares, junto a tres cazas F-35 y tres cazas F-15 de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón, tuvieron lugar un día después de que aeronaves militares chinas y rusas realizaran unos ejercicios en torno a Japón y Corea del Sur.

Mediante el ejercicio, que se realizó “en un contexto de seguridad cada vez más grave en Japón”, indicó el comunicado, Tokio y Washington confirmaron su “firme compromiso de no permitir cambios unilaterales en el ‘statu quo’ mediante la fuerza”, así como la preparación de sus fuerzas armadas, “fortaleciendo aún más la capacidad de disuasión y respuesta de la alianza”.

Es la primera vez que desde que China comenzara unos ejercicios la semana pasada en medio de la tensión con el archipiélago vecino.

Tanto Japón como EE.UU. criticaron el movimiento de Pekín y Moscú. Washington señaló que “no favorecía la paz y la estabilidad regionales”, y reafirmó su “inquebrantable” alianza con Tokio.

La tensión regional se ha disparado después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, comentara a principios de noviembre en el Parlamento nacional que un ataque de China contra Taiwán justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa, el Ejército japonés.

Aunque mandatarios anteriores han mantenido posturas similares, dada la proximidad de la isla autogobernada al sudoeste del archipiélago, ninguno se había mostrado tan directo, lo que desató una fuerte respuesta de Pekín, que desde entonces ha emprendido represalias a nivel diplomático y económico.

