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Resumen

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Bután ha restringido mucho el turismo. La construcción de un nuevo aeropuerto empezará a cambiar las cosas. (Getty Images).
Bután ha restringido mucho el turismo. La construcción de un nuevo aeropuerto empezará a cambiar las cosas. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Una cálida mañana a principios de este año, el rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, se encontraba en un claro iluminado por el sol, abierto en plena selva, en la ciudad de Gelephu, en el sur del país, cerca de la frontera con India.

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