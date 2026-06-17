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Gatos rescatados en una redada contra una red que comercializaba su carne en Vietnam. Foto: EFE/ ONG Humane World for Animals
Gatos rescatados en una redada contra una red que comercializaba su carne en Vietnam. Foto: EFE/ ONG Humane World for Animals
Por Agencia EFE

Cerca de 400 gatos vivos, varios de ellos robados a sus cuidadores, fueron rescatados en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh durante un operativo policial que desmanteló una red criminal que comercializaba la carne de estos animales en el país.

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