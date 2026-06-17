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Cerca de 400 gatos vivos, varios de ellos robados a sus cuidadores, fueron rescatados en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh durante un operativo policial que desmanteló una red criminal que comercializaba la carne de estos animales en el país.
Cerca de 400 gatos vivos, varios de ellos robados a sus cuidadores, fueron rescatados en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh durante un operativo policial que desmanteló una red criminal que comercializaba la carne de estos animales en el país.
El Zoológico de Saigón ha difundido este miércoles fotografías de gatos rescatados durante la redada de la semana pasada, que acabó con la detención de nueve personas, quienes confesaron haber capturado con trampas a cientos de gatos en los últimos tres años, según un reporte de la Policía de Ho Chi Minh.
El jueves pasado, los agentes de seguridad irrumpieron en un estacionamiento de la ciudad, donde encontraron 45 jaulas que contenían los 400 gatos vivos, además de cuatro cajas en las que había otros 80 felinos muertos y preservados en hielo.
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Al menos dos veces por semana, de acuerdo con la investigación preliminar, la banda vendía un lote de gatos que eran pagados a un precio cercano a los 2,80 dólares por kilogramo, tras lo cual se presume que los animales eran trasladados a diversos puntos del país.
Por su parte, el Zoológico de Saigón está difundiendo a diario en Facebook imágenes de los animales rescatados, buena parte de los cuales están bajo su protección, para ayudar a que estos se reencuentren con sus cuidadores.
Al respecto, la ONG Humane World for Animals explicó en un comunicado que 40 gatos ya fueron reclamados por sus dueños y cerca de 260 permanecen bajo custodia policial, incluyendo varios nacidos tras el rescate y algunas hembras preñadas.
Según la organización, varios de los gatos incautados fallecieron en los últimos días, mientras que muchos de ellos que siguen con vida lucen delgados y débiles.
“La triste realidad de este comercio es que, cada mes, miles de gatos son robados, traficados y sacrificados por su carne en todo el país, y el destino de la mayoría es terminar en un matadero o en un restaurante para ser matados y consumidos”, dijo Phuong Pham, directora nacional de la ONG.
Según Humane World for Animals, el consumo humano de carne de gato también sigue vigente en otros países de Asia, y en China cuatro millones de felinos son sacrificados cada año.
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