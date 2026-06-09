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El logotipo de Alibaba se muestra en una oficina de Alibaba en Beijing, China, el 9 de junio de 2026. (EFE/EPA/JESSICA LEE).
El logotipo de Alibaba se muestra en una oficina de Alibaba en Beijing, China, el 9 de junio de 2026. (EFE/EPA/JESSICA LEE).
/ JESSICA LEE
Por Agencia AFP

China instó este martes a Estados Unidos a “dejar de reprimir” a las empresas chinas después de que el Pentágono publicara una lista de compañías que, según él, trabajan con el ejército chino.

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