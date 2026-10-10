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El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronuncia un discurso durante las celebraciones del Día Nacional frente al Palacio Presidencial en Taipéi, el 10 de octubre de 2026. (I-Hwa Cheng / AFP)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronuncia un discurso durante las celebraciones del Día Nacional frente al Palacio Presidencial en Taipéi, el 10 de octubre de 2026. (I-Hwa Cheng / AFP)
/ I-HWA CHENG
Por Agencia EFE

El Gobierno de China acusó este sábado al presidente de Taiwán, Lai Ching-te, de “buscar la independencia por la fuerza” y de alimentar la “confrontación” entre ambos lados del estrecho, en respuesta al discurso que el mandatario pronunció con motivo del Día Nacional de la isla.

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