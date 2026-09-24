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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el de China Xi Jinping en la Base Andrews en Maryland, USA. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el de China Xi Jinping en la Base Andrews en Maryland, USA. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa chino afirmó este jueves que la cuestión de Taiwán es “el asunto más importante” en la relación entre China y Estados Unidos y pidió a Washington actuar con “la máxima prudencia” en este asunto, en vísperas de la reunión entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

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