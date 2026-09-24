El Ministerio de Defensa chino afirmó este jueves que la cuestión de Taiwán es “el asunto más importante” en la relación entre China y Estados Unidos y pidió a Washington actuar con “la máxima prudencia” en este asunto, en vísperas de la reunión entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

El portavoz de Defensa Jiang Bin declaró en una rueda de prensa que mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán constituye el “principal denominador común” entre Pekín y Washington, según recogió el portal hongkonés Etnet.

El presidente de China, Xi Jinping, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de llegada en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE.UU., el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Al Drago)

Jiang respondió así a una pregunta sobre la visita de Estado de Xi a Estados Unidos, la primera de este tipo en once años, durante la que el mandatario chino se reunirá con Trump en Washington.

El portavoz sostuvo que la diplomacia entre jefes de Estado desempeña un papel de “guía estratégica insustituible” para las relaciones entre ambos países y sus Ejércitos, y aseguró que China está dispuesta a reforzar la comunicación y el diálogo con Estados Unidos, desarrollar una cooperación “pragmática”, gestionar las diferencias y mantener unos vínculos militares “estables y saludables”.

La cuestión taiwanesa sobrevuela la cumbre después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara este miércoles que cualquier venta de armas a Taiwán debe equilibrarse con las necesidades defensivas de Estados Unidos en caso de conflicto.

Washington aún no ha dado luz verde a un paquete de armamento para Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares, que de materializarse sería el mayor de la historia para la isla.

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Taiwán ya centró parte de la reunión que Xi y Trump mantuvieron en Pekín en mayo, tras la cual el mandatario estadounidense aseguró que el líder chino le había hablado de la isla “toda la noche” y calificó la venta de armas a Taipéi como una “muy buena ficha negociadora” frente a China.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.