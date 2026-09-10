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Resumen

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Humo sale de un buque de carga que se incendia en un puerto de Qingdao, en el este de China. (Foto de Qingdao WoLin Packaging / AFP).
Humo sale de un buque de carga que se incendia en un puerto de Qingdao, en el este de China. (Foto de Qingdao WoLin Packaging / AFP).
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Por Agencia AFP

Un incendio en un barco de bandera extranjera atracado por mantenimiento en un puerto del este de China dejó al menos 25 muertos este jueves, informó la prensa estatal.

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