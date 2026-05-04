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Una fábrica de fuegos artificiales tras una explosión registrada en sus instalaciones, en la provincia de Hunan, en el centro de China, el 4 de mayo de 2026. (Captura de video)
Una fábrica de fuegos artificiales tras una explosión registrada en sus instalaciones, en la provincia de Hunan, en el centro de China, el 4 de mayo de 2026. (Captura de video)
Por Agencia EFE

Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales de la provincia china de Hunan, en el centro del país, informó este martes la televisión estatal CCTV.

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