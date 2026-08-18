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Resumen

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Personas son auxiliadas tras la caída de una pared en la localidad de Xinbao, provincia central de Sichuan, en China, el 18 de agosto de 2026. (Captura de X @shanghaidaily)
Personas son auxiliadas tras la caída de una pared en la localidad de Xinbao, provincia central de Sichuan, en China, el 18 de agosto de 2026. (Captura de X @shanghaidaily)
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas al derrumbarse un muro durante un banquete celebrado con motivo del ingreso de unos jóvenes en la universidad en la provincia central de Sichuan, en China.

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