Al menos cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas al derrumbarse un muro durante un banquete celebrado con motivo del ingreso de unos jóvenes en la universidad en la provincia central de Sichuan, en China.

El suceso ocurrió hacia las 17.30 hora local (09.30 GMT) del martes en la localidad de Xinbao, según un comunicado de la oficina local de gestión de emergencias citado este miércoles por el Diario del Pueblo.

Un vecino había organizado en el patio de su vivienda un festejo para celebrar el ingreso de sus hijos en la universidad y había instalado para la ocasión un toldo provisional, de acuerdo con la información.

La acumulación de una cantidad excesiva de agua de lluvia sobre la cubierta aumentó la tensión ejercida por las cuerdas con las que estaba sujeta la estructura, lo que provocó el derrumbe de un muro del tejado de la primera planta utilizado para fijar el toldo, indicaron las autoridades.

Tres personas murieron en el lugar del accidente, mientras que otras dos fallecieron posteriormente en el hospital pese a los intentos de los médicos por salvarles la vida.

Otras 17 personas que resultaron heridas permanecen ingresadas en centros hospitalarios y reciben tratamiento médico, sin que por el momento las autoridades hayan facilitado detalles sobre su estado.

Las autoridades locales señalaron que los servicios de emergencia trabajan en la atención de los heridos y en las labores posteriores al accidente.

De momento, no se ha facilitado información sobre las edades o identidades de las víctimas ni se ha precisado cuántas personas participaban en la celebración en el momento en el que se produjo el derrumbe.

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