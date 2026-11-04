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Resumen

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Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Foto: EFE-EPA/MARK R. CRISTINO
Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Foto: EFE-EPA/MARK R. CRISTINO
Por Agencia EFE

China se mostró dispuesta este miércoles a “seguir trabajando” con Estados Unidos (EE.UU.) para construir una relación “basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad”, tras una jornada marcada por las victorias de los demócratas en las elecciones de medio mandato del país norteamericano.

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