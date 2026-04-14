China consideró este martes que el bloqueo impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos iraníes es “peligroso e irresponsable”, después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir de la zona o acercarse a ella.

Trump ordenó el bloqueo de buques que entren o salgan de puertos iraníes y de las áreas costeras del Golfo después de que las negociaciones con Teherán el pasado fin de semana en Pakistán se saldaran en fracaso.

El bloqueo empezó a las 14H00 GMT del lunes, pese a que Washington y Teherán hubieran pactado un alto al fuego de dos semanas unos días antes.

“Estados Unidos aumentó sus despliegues militares y emprendió una acción de bloqueo selectivo, que solo exacerbará las tensiones y socavará el ya frágil acuerdo de alto al fuego, y pondrá aún más en riesgo la seguridad en el tránsito por el estrecho [de Ormuz]”, declaró el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.

“Es un comportamiento peligroso e irresponsable”, señaló.

Donald Trump ha dicho que Estados Unidos podría terminar la guerra en Irán sin que se desbloquee el estrecho de Ormuz. (Imagen generada con IA, Chatgpt).

Irán ya había cerrado el estrecho de Ormuz, una vía de paso crucial para el transporte de hidrocarburos, y solo permitía el paso de barcos que operaran para países que considera amigos de Teherán -como China-.

Según los analistas, el bloqueo de Trump busca privar a Irán de una importante fuente de ingresos, además de presionar a Pekín, el mayor comprador de petróleo iraní, para que inste a Teherán a reabrir el estrecho.

Antes de la guerra, circulaban por esa vía alrededor de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

VIDEO RECOMENDADO