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Estados Unidos desplegó barcos de importante poder de fuego en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Estados Unidos desplegó barcos de importante poder de fuego en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Por Agencia AFP

China consideró este martes que el bloqueo impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos iraníes es “peligroso e irresponsable”, después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir de la zona o acercarse a ella.

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