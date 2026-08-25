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Resumen

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El artista chino Gao Zhen durante la interpretación de "Utopía del Abrazo" de los Hermanos Gao en el Foro de la Libertad de Oslo 2019, en Oslo, Noruega, el 28 de mayo de 2019. Foto: Wikimedia Commons.
El artista chino Gao Zhen durante la interpretación de "Utopía del Abrazo" de los Hermanos Gao en el Foro de la Libertad de Oslo 2019, en Oslo, Noruega, el 28 de mayo de 2019. Foto: Wikimedia Commons.
Por Agencia EFE

Un tribunal chino condenó este martes a tres años de prisión al artista Gao Zhen por unas esculturas satíricas sobre el fundador de la República Popular, Mao Zedong, realizadas más de una década antes de la entrada en vigor de la legislación por la que fue procesado.

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