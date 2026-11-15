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Resumen

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Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Estados Unidos, Donald Trump; y de China, Xi Jinping. (Fotos: AFP).
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Estados Unidos, Donald Trump; y de China, Xi Jinping. (Fotos: AFP).
/ PAVEL BEDNYAKOV BRENDAN SMIALOWSKI MAXIM SHEMETOV
Por Agencia AFP

Beijing confirmó el lunes que el presidente Xi Jinping y sus homólogos estadounidenses y rusos, Donald Trump y Vladimir Putin, celebrarán su primera cumbre trilateral el 19 de noviembre en la ciudad sureña china de Shenzhen.

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