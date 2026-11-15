Beijing confirmó el lunes que el presidente Xi Jinping y sus homólogos estadounidenses y rusos, Donald Trump y Vladimir Putin, celebrarán su primera cumbre trilateral el 19 de noviembre en la ciudad sureña china de Shenzhen.

“El 19 de noviembre, el presidente chino Xi Jinping celebrará una reunión de jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump en Shenzhen”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un breve comunicado.

El comunicado no dio más detalles, ni siquiera sobre cuáles serían los temas de la reunión histórica en esa ciudad de China meridional.

Se espera que tenga lugar al margen de una cumbre de líderes de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el miércoles y el jueves.

El Kremlin y la Casa Blanca ya habían confirmado anteriormente la reunión a tres bandas.

Trump quiere hablar de la reducción del arsenal nuclear y tiene previsto plantear su guerra en Irán, pero no se espera que aborde la guerra de Rusia en Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que en una reunión reciente Xi mostró “irritación” cuando surgió la idea de que las conversaciones trilaterales incluían el tema de Ucrania.

“Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar en la mesa”, dijo Steinmeier a la cadena ARD.

En cuanto al desarme nuclear, China insiste desde hace tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios enormes arsenales nucleares antes de acceder a conversaciones sobre su propio arsenal.