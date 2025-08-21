China cuestiona presencia militar de EE.UU. en el Caribe y rechaza cualquier intervención en Venezuela

Mao instó a Washington a “hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”. Foto: EFE referencial
Mao instó a Washington a “hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”. Foto: EFE referencial
expresó este jueves su oposición al patrullaje de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe cerca de , al considerar que viola la soberanía de otros países y amenaza la paz regional.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín “se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.

Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela


“Nos oponemos al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”, agregó.

Mao instó a Washington a “hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” en lugar de medidas militares que, según denuncian varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona.

Los gobernantes de los 10 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), hicieron el miércoles un llamado a la unión latinoamericana y caribeña ante las que señalaron como “amenazas” de Estados Unidos, nación a la que acusaron de llevar a cabo un “despliegue militar” en “aguas del Caribe”.

Buques de guerra de EE.UU. enviados cerca de las costas de Venezuela están equipados con misiles guiados


El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada previamente sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la Justicia”.

