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El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. (Foto: EFE/EPA/Wu Hao)
El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. (Foto: EFE/EPA/Wu Hao)
Por Agencia AFP

China denunció el jueves el “abuso de los medios judiciales”, después de que Estados Unidos inculpara, la víspera, al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

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