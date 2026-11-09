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Resumen

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Un hombre es detenido tras atacar un edificio gubernamental con una excavadora, en la ciudad de Xi'an, en el centro de China, el 9 de noviembre de 2026. (Captura de X @AJEnglish)
Un hombre es detenido tras atacar un edificio gubernamental con una excavadora, en la ciudad de Xi'an, en el centro de China, el 9 de noviembre de 2026. (Captura de X @AJEnglish)
Por Agencia EFE

La Policía de China detuvo a un hombre de 47 años que utilizó una excavadora para causar destrozos en un centro de servicios administrativos de la ciudad de Xi’an, en el centro del país, en un incidente que no dejó heridos y cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades.

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